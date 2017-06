Toques modernos a la celebración tradicional del Día de los Muertos

(NewsUSA) – Es imposible ignorar las caras pintadas, las vestimentas tradicionales y las deliciosas recetas típicas del Día de los Muertos. Considerada una de las tradiciones hispanas más importantes, la celebración del Día de los Muertos se lleva a cabo durante varios días y se puede alargar aún más tiempo cuando se crean altares y se preparan recetas tradicionales. Bien ya estés preparando un plato típico para un altar, decorando tu hogar o cambiando tu look, en JCPenney hemos reunido artículos básicos y asequibles para pasar este Día de los Muertos. La comida es parte importante del Día de los Muertos y el “Pan de Muerto” es la receta estrella de esta fiesta. Dale forma a la masa para que se parezca a las tradicionales calaveras y huesos. Simplemente coloca la masa en una bandeja de porcelana Tramontina y prepárate para disfrutar de esta deliciosa receta. Para el postre, endulza la velada con “Calabazas en Techa”. Saltea calabazas y especias en una sartén de cerámica antiadherente Fiesta y deleita el paladar de tus familiares y amigos. A continuación déjalo reposar en un juego de recipientes para comida Pyrex para que los sabores se mezclen durante la noche. Sirve ambas comidas en los mismos platos para ahorrarte tiempo a la hora de limpiarlos. Dale vida a su hogar Haz que tus huéspedes se sientan cómodos. Coloca una alfombra con calaveras Mohawk Home Sugar Trio para que los invitados se emocionen apenas lleguen. Adorna tu salón con unos cojines con forma de calavera JCPenney Home Sugar y haz que tus invitados se sientan como en casa. En la cocina, las tazas con forma de calavera Cathy’s Concepts His & Hers son perfectas para un “champurrado” o un “té de Jamaica” caliente. Finalmente, añade un toque de iluminación colocando luces y velas por toda la casa para obtener un brillo especial. Consigue la apariencia de las Calaveras El símbolo más familiar del Día de los Muertos es la calavera Catrina, diosa de esta fiesta. Vístete para la ocasión con un reloj con diseño de calaveras y tira de cuero Olivia o un vestido sin mangas Bisou Bisou. Acompáñalo con cintas y bandas de flores para la cabeza Carole para conseguir un look perfecto. Los hombres pueden utilizar los gemelos multicolores con calaveras Day of the Dead para celebrar esta festividad de una manera sutil. Aunque el Día de los Muertos honra a los seres queridos que ya no están con nosotros, también se trata de una ocasión para celebrar la vida y sus momentos especiales. Añadiendo toques modernos a la tradicional celebración del Día de los Muertos, se puede crear una ocasión inolvidable de forma rápida y fácil. Para más información, visite www.jcpenney.com.

NewsUSA Spanish