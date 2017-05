Esta prueba de huella para los neumáticos, Easy Tire, sólo cuesta un centavo

(NewsUSA) – Los neumáticos pueden no ser la primera cosa que usted nota cuando mira un automóvil, sin embargo puede ser el elemento más importante para la seguridad y el funcionamiento de cualquier vehículo. Cuando lo piensa, ellos son la única parte de su auto que lo conecta a la carretera.Mientras que los frenos paran sus ruedas, son sus neumáticos los que detienen el auto, y ése es el porqué mantenerlos es absolutamente delicado. Afortunadamente, uno de los chequeos de neumáticos más importantes no le costará más de un centavo!Una vez al mes, o antes de dirigirse a un largo viaje por carretera, revise sus neumáticos para verificar el desgaste y cualquier daño usando "la prueba del centavo". Sólo tome un centavo y seleccione un punto en su neumático donde la banda de rodadura aparece más baja. Luego, manteniendo el cuerpo de Lincoln entre el pulgar y el índice, coloque la cabeza de Lincoln en uno de los surcos. Si cualquier parte de la cabeza de Abe Lincoln está cubierta por la banda de rodadura, usted está conduciendo con una cantidad legal y segura de la banda.Sin embargo, si toda la cabeza de Lincoln es visible, es una señal de que es hora de conseguir neumáticos nuevos."La tracción y la banda de rodadura están inextricablemente unidas. Las ranuras en su neumático son fundamentales para ayudar a levantar el agua y permitir que el neumático se agarre la carretera", dice Sarah Robinson, experta en seguridad de Michelin. "Asegurarse de que está conduciendo con neumáticos con una banda de rodadura adecuada puede ser la diferencia entre evitar un accidente y convertirse en parte de él".Si es hora de conseguir neumáticos nuevos, considere estos dos factores en primer lugar:1. Seguridad: La mayoría de los neumáticos funcionan bien en situaciones cotidianas, pero en condiciones difíciles revelarán sus diferencias. Elija neumáticos que puedan funcionar bien en los peores tipos de clima o carreteras que encuentre. Por ejemplo, si usted vive en una región con fuertes nevadas intensas e inviernos fríos, considere neumáticos de invierno durante parte del año. La diferencia puede ser enorme.2. Valor: Es importante recordar que no todos los neumáticos son iguales. Los neumáticos pueden parecer un gasto adicional al mantenimiento general del automóvil, pero invertir en neumáticos de calidad conocidos por un rendimiento duradero, como Michelin Defender con su garantía de 80 000 millas, le ahorrará dinero con el tiempo a medida que sus neumáticos no necesita ser reemplazados tan rápidamente.Para obtener más información, visite www.MichelinMan.com

