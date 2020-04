Espressivo Season Tickets 2019 -2020 : includes admission to all three performances Sept 2019 – April 2020

Before–The Symphony–And After Sunday, September 15, 2019 Peace United Church of Christ 4pm G.F. Handel Concerto grosso, Op. 6, Nr. 5 (1739) Benjamin Britten Simple Symphony, Op. 44 (1934) Ruth Crawford Seeger Music for Small Orchestra (1925) Joseph Haydn Symphony Nr. 8 H. 1 (1761) Masterful Fun Sunday, January 26, 2020 Peace United Church of Christ 4pm Ludwig van Beethoven Octet, Op. 103 (1792) Bohuslav Martin Nonet Nr. 2 (1959) Jean Françaix Hommage á lami Papageno (1984) JAZZ, LE JAZZ, DER JAZZ Sunday, April 26, 2020, Colligan Theater at the Tannery Arts Center 3:pm Darius Mihaud La Création du Monde (1923) Michael Daugherty Blue Like an Orange (1987) Kurt Weill Mahagonny Songspiel (1927)

at Sept & January concerts = Peace United Church. April concert at Collegian Theatr

Peace United Church 900 High St, Santa Cruz – Colligan Theater 1010 River St, SC

Santa Cruz, United States