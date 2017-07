Gran promesa latina lanza línea de moda para el Mes de la Herencia Hispana

(NewsUSA) – Noticias patrocinadas – Con el Mes de la Herencia Hispana en marcha, los latinos están recibiendo el muy merecido reconocimiento público por su contribución al crecimiento cultural de Estados Unidos. De acuerdo con White House Initiative on Education Excellence and Hispanics, en la actualidad hay más de 54 millones de latinos en EE.UU., y se espera que las latinas representen un tercio de la población femenina del país en 2060. Por esta razón, no debe sorprender que figuras latinas hayan acaparado la atención en los campos de la política, los deportes y el entretenimiento. En el mundo de la moda, las latinas se están posicionando a la cabeza y están resaltando sobre el resto. Este es el caso de la diseñadora y ganadora de la temporada 14 del Project Runway de invierno , Ashley Nell Tipton. Hija de madre mexicana y padre californiano, Tipton es firme defensora de la importancia de apoyar a todas las personas, sin importar su raza, género o tamaño. Esta motivación, en conjunción con su objetivo de desafiar las reglas de la moda de tallas grandes, es lo que ha llevado a Ashley Nell Tipton a crear Boutique+, su primera colección de tallas grandes disponible exclusivamente en JCPenney. Inspirada en la ropa de los 50 y con un toque vanguardista y alegre, esta colección se suma a la colección Boutique de JCPenney, ya disponible en tiendas y en la página web. “Hay una enorme cantidad de mujeres de talla grande que está buscando opciones de moda que se adecúen mejor a sus estilos de vida, presupuestos y, lo más importante, a sus cuerpos. Con el respaldo de JCPenney, tengo la oportunidad de ofrecer a estas mujeres el glamour, el color, la diversión y el estilo que quieren, para que a su vez se sientan bien”, dice Tipton. “La meta es que mujeres de todas partes puedan sentirse cómodas y seguras cuando elijan una falda tubo o un top atrevido con colores vivos. Se trata de crear una imagen que una ame y con la que una pueda expresarse con libertad. Cuando las prendas que las mujeres quieren y necesitan no están disponibles, es difícil conseguir el look deseado”. Junto a JCPenney, Tipton está desafiando los límites del estilo para las mujeres de talla grande en todo EE. UU.,y está difundiendo el mensaje de que todo cuerpo es bello y debe celebrarse. Con el debut de su colección y el lanzamiento de una serie documental de tres partes llamada #HereIAm, Tipton quiere dar más poder a las mujeres de todas las tallas para que se amen y se desafíen a sí mismas para alcanzar su máximo potencial sin complejos y con estilo. Tipton es una clara defensora del movimiento por una imagen corporal positiva en una industria que a menudo se adhiere a estándares que no son representativos de la mayoría de las mujeres estadounidenses. Para saber más acerca de Ashley Nell Tipton y la colección Boutique+ de Ashley Nell Tipton, visite JCPenney.com.

NewsUSA Spanish