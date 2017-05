Los fanáticos de todo terrenos se preocupan por los caminos

(NewsUSA) – Un cuarteto de los clubes de todo terreno son los ganadores del programa Outstanding Trails del 2016, patrocinado por BFGoodrich Tires, en asociación con 4 Wheel Parts, United Four Wheel Drive Associations, Blue Ribbon Coalition y Off Road Business Association.Los clubs y sus caminos nominados son:–Club Mile-Hi Jeep: camino Sidewinder, Colorado.–Ohio River Four Wheelers: Daniel Boone Backcountry Byway, Kentucky.–Club Grand Mesa Jeep: 21 Road, Grand Junction, Colorado.–Club Piston’s Wild Motorsports: camino Hagen Creek, Yacolt Burn State Forest, Washington.El programa Outstanding Trails, ahora en su 11 degree aniversario, fue creado para promover la conservación y responsabilidad del manejo de los todo terreno. El programa invita a los clubes de todo terreno de toda América del Norte para nominar caminos locales que necesitan mantenimiento o mejoras. Un panel de jueces selecciona a los clubes y caminos ganadores, los cuales son elegidos según características únicas, el terreno y el apoyo el club.Los cuatro clubes de todo terreno elegidos cada año reciben $ 4 000 cada uno, para utilizarlos en los esfuerzos locales de preservación y protección de los caminos de sus comunidades. Además, algunos representantes de BFGoodrich Tires asistirán a los eventos del club que estén relacionados con los caminos ganadores, para destacar las características únicas de cada ubicación y para educar a los conductores de todo terreno en cuanto a la responsabilidad del uso de los caminos."El dicho dice así, ‘cuando la teoría se pone a prueba’, y enBFGoodrich, no solo nos lo tomamos en serio, sino que también creemos que ‘cuando el camino se pone a prueba’ es igualmente importante y que inicia con los neumáticos todo terreno T/A KO2", dice Oscar Pereda deBFGoodrich. "En nuestros primeros diez años con el programa Outstanding Trails, hemos ayudado a mejorar, reparar, mantener y proteger cerca de 50 caminos en 17 Estados y dos provincias canadienses".Cada uno de los clubes ganadores tiene planes para mejorar y mantener sus caminos locales. Uno en particular ha tomado un paso más allá en la conservación del camino en sí mismo, para incluir animales que viven allí. El Club Grand Mesa Jeep "ha adoptado el camino de la Ruta 21 y otros caminos locales y está comprometido con su protección y mantenimiento," según el presidente del club, Jeff Bates. Sin embargo, el club no solo ha adoptado la vía, sino también al sapo de espuelas de la Gran Cuenca (también conocido como el "sapo de la Ruta 21"), una especie en peligro de extinción en el área. "El club se ha comprometido a proteger el hábitat de los sapos en por lo menos tres áreas a los largo del camino, con postes y cables", dice Bates.Visite bfgoodrichtires.com para obtener mayor información.

NewsUSA Travel